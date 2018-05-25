Две квартиры новосибирца в центре города ушли с молотка за долги

22-летний житель Новосибирска задолжал банкам более 15,5 млн рублей — арестованные приставами квартиры ушли с молотка, а новенький джип служители Фемиды отдали на хранение взыскателю.

В отделе судебных приставов по Центральному району города Новосибирска находится исполнительное производство в отношении 22-летнего мужчины о взыскании задолженности порядка 15,5 млн рублей и обращении взыскания на две залоговых квартиры.

Парень оформил в банке ипотеку на две квартиры в центре Новосибирска общей площадью 200 квадратных метров, однако платить кредит не стал. Так у него и накопился многомиллионный долг.

На основании судебного решения пристав-исполнитель арестовали просторные апартаменты, принадлежащие должнику. В связи с тем, что мужчина не предпринял никаких попыток к погашению задолжности, обе залоговые квартиры передали на торги.

Желающие стать счастливыми обладателями трёхкомнатных квартир в центре города сразу же нашлись, и недвижимое имущество ушло с молотка за 15 млн рублей.

Однако вырученных на аукционе денежных средств не хватило для погашения задолженности экс-хозяина — оставалось чуть более полумиллиона рублей.

Приставами было установлено, что у горе-заёмщика в собственности есть ещё и дорогой автомобиль — Toyota Land Cruiser 100 Series 2007 года выпуска.

После того, как служители Фемиды «вычислили» местонахождение джипа, они прямиком оправились к Новосибирскому зоопарку. Но удалось настигнуть авто только возле площади Ленина.

«Судебные приставы продолжали преследование автомобиля до тех пор, пока не перекрыли ему движение на одном из светофоров. За рулём оказалась мама должника, которая явно не ожидала встречи с должностными лицами.Пристав-исполнитель арестовал „Toyota Land Cruiser 100 Series“ и передал на ответственное хранение взыскателю, несмотря на возмущения мамы неплательщика», — сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Представители ведомства пояснили, если должник не погасит задолженность в ближайшее время, то его автомобиль повторит судьбу трёхкомнатных квартир и уйдёт с молотка в счёт погашения остатка задолженности в пользу банка.

Напомним, в мае мастер духовных практик отказалась от мирского в виде коммунальных платежей, страховых взносов и налогов — чтобы вернуть должницу из астрала, судебным приставам пришлось арестовать её квартиру.