Главу кузбасского МЧС задержали по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова обвинили в халатности и растрате.

Уголовное дело по этим статьям также возбуждено в отношении начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева.

Следственный комитет РФ сообщает, что Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017 и 2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Хотя по закону она должна была пройти до 18 марта этого года.

«В результате халатности Мамонтова и Терентьева и произошедшего 25 марта пожара в ТРЦ „Зимняя вишня“ от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов погибли 60 человек, из которых 37 несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Во время расследования сотрудники СК также установили, что с июня 2015 года по апрель 2018 годов Александр Мамонтов похитил более 1,8 млн рублей денег из бюджета возглавляемого им ведомства. Следователи пока не установили пособников этого преступления.

На данный момент Мамонтов задержан, а с Терентьевым работают следователи. Обвинения мужчинам предъявят в ближайшее время, также ведомство будет просить суд заключить их под стражу.

Напомним, ставший общественником-энтузиастом после потери семьи в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Игорь Востриков решил баллотироваться в Совет народных депутатов Кемеровской области.