6 баллов
+11 °C

Главу кузбасского МЧС задержали по делу о пожаре в «Зимней вишне»

 25 мая, 14:50
были упомянуты
подходящие темы
Главу кузбасского МЧС задержали по делу о пожаре в «Зимней вишне»
фото пресс-службы следственного комитета рф

Начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова обвинили в халатности и растрате.

Уголовное дело по этим статьям также возбуждено в отношении начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева.

Следственный комитет РФ сообщает, что Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017 и 2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Хотя по закону она должна была пройти до 18 марта этого года.

«В результате халатности Мамонтова и Терентьева и произошедшего 25 марта пожара в ТРЦ „Зимняя вишня“ от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов погибли 60 человек, из которых 37 несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Во время расследования сотрудники СК также установили, что с июня 2015 года по апрель 2018 годов Александр Мамонтов похитил более 1,8 млн рублей денег из бюджета возглавляемого им ведомства. Следователи пока не установили пособников этого преступления.

На данный момент Мамонтов задержан, а с Терентьевым работают следователи. Обвинения мужчинам предъявят в ближайшее время, также ведомство будет просить суд заключить их под стражу.

Напомним, ставший общественником-энтузиастом после потери семьи в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Игорь Востриков решил баллотироваться в Совет народных депутатов Кемеровской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 20 апреля, 16:38 • репортаж

Добрые дела в крови

Сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области дружно сдали кровь в Национальный день донора. Хотя праздник для них не повод — они бы и так сдали.
 20.04.2015, 13:21 • репортаж

Не степь, а геенна огненная

Неделю назад Хакасию захлестнула волна чудовищных пожаров, уничтоживших 1285 жилых домов в 35 населённых пунктах и оставившая без крова около 5000 человек. Красноярский журналист Илья Лабунский и фотограф Михаил Маклаков побывали в сгоревшем на треть посёлке Шира на следующий день после пожара и поделились увиденным с Сиб.фм.
 21.11.2013, 13:34 • интервью

Остановка работы Мозго

Председатель Новосибирской коллегии адвокатов рассказал, что заставило следствие поменять своё мнение и предъявить обвинения в гибели Нины Шестаковой, сбитой автомобилем работника ГИБДД, Алексею Мозго, а не его супруге, которая якобы успела поменяться с пьяным мужем местами.
самое популярное
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.
 24 мая, 13:34 • новость

Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска , и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.
 24 мая, 11:46 • новость

За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.