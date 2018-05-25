Илон Маск хочет издавать «Pravda»

После неутешительных выводов о состоянии журналистики глава Tesla и SpaceX Илон Маск задумал создать сайт с правдивыми новостями и рекламой Tesla.

В своём Twitter Илон Маск посетовал на то, что у современных журналистов есть только один выбор: лицемерить, делая деньги на рекламных материалах или быть уволенными.

«Трудная ситуация, поскольку Тесла не рекламируют, а компании, занимающиеся ископаемым топливом и газом, являются одними из крупнейших в мире рекламодателей», — написал он в Twitter.

Маск признал, что «медленно трансформируется» в человека, похожего на Трампа — накидывающегося на медиа и подозревающего их в публикации фейковых новостей.

Решение проблемы миллиардер и филантроп увидел в том, чтобы создать сайт с достоверной информацией и оценками уровня доверия авторов.

«Подумываю назвать его „Pravda“», — сообщил он.

Илон Маск даже запустил опрос в своём профиле, чтобы посмотреть, не одному ли ему это нужно.

Create a media credibility rating site (that also flags propaganda botnets) — Elon Musk (@elonmusk) 23 мая 2018 г.

При этом в следующем твите Маск призвал журналистов, которые против его затеи, написать об этом статью в своём СМИ.

Напомним, твит-негодование мог вызвать отказ американских СМИ рекламировать новую Tesla Model 3, о выходе которой Tesla объявила 21 мая.

