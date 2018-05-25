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Инвестиционный климат Новосибирской области признали одним из лучших

 25 мая, 17:52
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Инвестиционный климат Новосибирской области признали одним из лучших
фото sib.fm

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал об успешных показателях региона в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Презентация результатов прошла 25 мая в рамках XXII Петербургского Международного экономического форума, где работала делегация Новосибирской области, передаёт пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам врио губернатора НСО Андрея Травникова, Новосибирская область стала единственным регионом Сибири, вошедшим в ТОП-20, и заняла 19-е место. Год назад регион был на 27-й строчке, а годом ранее — на 46-й.

В этом году, как подчеркнул глава Новосибирской области, стояла задача попасть в первую двадцатку списка.

Напомним, что на начало года НСО была 14-й в рейтинге показателей преступности в России.

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