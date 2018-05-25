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Мальчик-пироман в Новосибирске поджёг четыре дома

 25 мая, 12:33
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Мальчик-пироман в Новосибирске поджёг четыре дома
фото с сайта pixabay.com

Виновным в четырёх пожарах с пострадавшими в Новосибирске оказался 12-летний подросток.

Возгорания произошли утром 22 мая в Ленинском районе. Пострадали три жилых дома в Порядковых переулках и еще один дом на улице Халтурина. В результате последнего пожара пострадали две женщины, их доставили в медицинское учреждение с подозрением на отравление продуктами горения.

«При опросе людей полицейские выяснили, что накануне происшествий жители двух домов видели в подъездах несовершеннолетних. Известно, что подозреваемый состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних за бродяжничество», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путём поджога». Максимально по ней грозит до пяти лет лишения свободы, но юный поджигатель еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Ребёнок отказался возвращаться домой и его отправили в учреждение социальной реабилитации для несовершеннолетних.

Напомним, новосибирских полицейских Николая Чалпана и Алексея Александрова наградили за спасение малышей восьми и четырёх лет.

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