Мёртвый водитель грузовика устроил ДТП в Новосибирской области

Два грузовика столкнулись в новосибирском селе Карпысак, очевидцы сообщают о смерти одного из водителей от сердечного приступа.

Авария произошла утром в пятницу, 25 мая. Грузовик Hyundai, гружённый щебнем, двигался по улице Центральной. Навстречу ему двигался Volvo с прицепом, сообщается в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Внезапно Volvo выехал на встречную полосу, столкнулся с другим грузовиком, после чего снёс забор и врезался в частный дом.

В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области Сиб.фм подтвердили сам факт ДТП, но отметили, что о причинах случившегося говорить пока рано.

«Не одну экспертизу нельзя провести за это время. Как можно говорить о причинах. Сейчас следственные органы выясняют причины. Проведут экспертизу на состояние опьянения и другие следственные действия», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, столкновение двух автомобилей на трассе в Новосибирской области унесло жизни двоих; водитель и пассажир погибли.