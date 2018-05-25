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Новосибирская область и Яндекс договорились развивать общественный транспорт

 25 мая, 16:15
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Новосибирская область и Яндекс договорились развивать общественный транспорт
фото пресс-службы правительства новосибирской области

Андрей Травников подписал первое соглашение о сотрудничестве во время работы на XXII Петербургском Международном экономическом форуме.

Новосибирская область и Яндекс договорились развивать интернет-технологии, повышать уровень компьютерной грамотности сибиряков и совершенствовать работу общественного транспорта.

Что касается транспорта, то речь идёт о взаимодействии региональной навигационно-информационной системы и сервиса «Яндекс.Транспорт». В результате местные жители получат доступ к актуальному расписанию работы общественного транспорта. Также планируется создать систему обратной связи по качеству его работы.

«Важной составляющей сотрудничества станет развитие образовательных проектов. В рамках проекта «Академгородок 2.0» большое внимание будет уделено повышению качества обучения студентов и молодых специалистов и развитию образовательных проектов, в том числе «Яндекс.Лицей», — отметил глава области Андрей Травников.

Также в первый день работы форума глава Новосибирской области обсудил развитие телемедицины с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским, встретился с руководителями «МРСК Сибири», «Агентство развития проектных инициатив», АФК «Система» и другими.

Напомним, в первый день работы ПМЭФ Андрей Травников рассказал о развитии Новосибирского научного центра. По его словам, это позволит стимулировать развитие экономики всего региона.

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