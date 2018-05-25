Новосибирский вуз начнёт обучать профессии будущего

С нового учебного года в НГУ начнут готовить магистров по программе «Искусственный интеллект и семантическое машинное обучение».

От желающих обучаться по новой магистерской программе потребуется пройти собеседование, образовательный конкурс по математике и конкурс индивидуальных достижений. Набор в этом году составил 10 человек, в том числе пять на бюджетной основе, сообщает пресс-служба НГУ.



«Целевая аудитория программы: выпускники физико-математических и информационных факультетов, заинтересованные в развитии себя как высококлассных специалистов, обладающие потребностью в работе на переднем крае науки и технологий, а также желающие применять разработки для пользы людей и организаций», — уточняет руководитель магистерской программы, сотрудник Лаборатории аналитики потоковых данных и машинного обучения НГУ Баир Тучинов.



Будущим специалистам предстоит обучаться два года. За это время они освоят основы и инструменты искусственного интеллекта, анализ данных, машинное обучение и нейронные сети.

Напомним, в марте аспирант механико-математического факультета НГУ и ученик 11-го класса гимназии № 3 выиграли в научно-популярном шоу Science Slam.