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Новый автовокзал в Новосибирске построят к осени 2019 года

 25 мая, 17:11
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Новый автовокзал в Новосибирске построят к осени 2019 года
фото с сайта pixabay.com

Основную нагрузку по перевозке пассажиров должен взять на себя новый автовокзал на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.

Речь идёт о двухэтажном здании площадью 1620 квадратных метров. Здесь будут располагаться помещения для отдыха водителей, диспетчерская, зал ожидания на 75 мест и другие помещения для обслуживания пассажиров, два перрона для посадки и высадки пассажиров, площадка для межрейсового отстоя автобусов, эстакада для осмотра техники.

Полностью завершить строительство объекта должны к осени 2019 года. Общая стоимость работ составит 120 млн рублей.

«Нужно понимать, что автовокзал — это не только площадка, перроны, здания, но и организация процесса перевозок, изменение схем движения по городу. Это очень объёмная работа. Мы надеемся, что уже в этом году здание будет достроено», — сказал мэр Анатолий Локоть.

Ещё один важный момент — транспортная доступность объекта. Разработано технико-экономическое обоснование прокладки трамвайных путей как на Плющихинский жилмассив, так и от нового автовокзала до станции «Золотая Нива». Также существует проект строительства метро на этой территории, вход будет находиться рядом с автовокзалом.

Для удобства пассажиров предлагается организовать продажу билетов в разных точках города.

Напомним, на улице Георгия Колонды в Новосибирске идёт строительство дороги, которая должна связать улицы Лебедевского и Фадеева.

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