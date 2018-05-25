Обвиняемые в смерти колыванских братьев предстанут перед судом

Бывшие директор и мастер муниципального колыванского предприятия «Коммунальное хозяйство» ответят перед судом за гибель двух братьев в ледяном техническом котловане; следователи готовы передать их уголовное дело в суд.

Перед судом предстанут 44-летний экс-директор «Коммунального хозяйства» Колывани и 39-летний бывший мастер водопроводного участка муниципального предприятия. Их обвиняют в халатности и нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

Следователи установили, что 22 ноября 2017 года работники «Коммунального хозяйства» в ходе ремонта прорыва водопроводной трубы вырыли котлован неподалёку от дома № 34 на улице Советской.

Трубу починили, однако котлован так и стоял не зарытым, без ограждения и предупреждающих знаков. 2 февраля в него случайно упали два брата — шести и девяти лет. Самостоятельно выбраться из ямы с ледяной водой мальчики не смогли и утонули.

Несчастный случай перевернул жизнь всего посёлка. Жители Колывани устраивали пикеты перед зданием администрации, глава района под давлением общественности вынужден был уйти в отставку. Директора и мастера водопроводного участка муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» привлекли к уголовной ответственности.

«В рамках расследования уголовного дела были назначены и проведены судебно-медицинские, строительная и бухгалтерская экспертизы, допрошено более 30 свидетелей, проведено 10 очных ставок, а также обыски в жилищах. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела внесено шесть представлений об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, к дисциплинарной ответственности привлечено четыре человека», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СК собрали достаточную доказательственную базу и завершили расследование.

«Обвиняемые вину в инкриминируемых преступлениях признали. Уголовное дело рассмотрит по существу Колыванский районный суд», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, после случившегося 5 февраля в отставку подал и мэр Колывани Алексей Дорофеев.