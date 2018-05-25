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Пробкам бой: новую дорогу построят в Новосибирске к осени

 25 мая, 11:19
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Пробкам бой: новую дорогу построят в Новосибирске к осени
фото с сайта pixabay.com

Строительство дороги в Новосибирске, которая свяжет улицы Лебедевского и Фадеева, планируют завершить к осени

Работы ведутся на улице Георгия Колонды. Это вторая очередь строительства. Летом 2015 года здесь сделали участок в полтора километра от Красного проспекта до улицы Лебедевского.

«В этом году дорога будет достроена до улицы Фадеева, где организуют регулируемый перекресток. Таким образом, появится альтернатива движения в центр города для жителей Калининского района», — рассказал мэр Анатолий Локоть.

Власти города запланировали и третий этап строительства, в результате которого дорога выйдет на улицу Объединения, что решит проблему пробок на выезде из 5-го и 6-го микрорайонов.

Стоимость второго этапа строительства — более 400 млн рублей. Будет создан участок протяжённостью 883 метра с четырьмя полосами движения. В перспективе — новое уличное освещение, ливневая канализация, две остановки общественного транспорта, тротуар с одной стороны дороги.

Напомним, из бюджета Новосибирской области в 2018 году на дороги и транспорт региональной столицы потратят 2,9 млрд рублей.

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