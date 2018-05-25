Роскомнадзор потирает руки: Google отказал Telegram в IP-адресах

Блокировка Telegram, запущенная Роскомнадзором, начинает срабатывать на уровне гигантов интернета: ведомство мужественно вытерпело насмешки в свой адрес и обидные мемы, а теперь у него появился небольшой повод торжествовать над несгибаемым мессенджером.

На Петербургском экономическом форуме глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Google больше не предоставляет мессенджеру Telegram IP-адреса, которые он использовал для обхода блокировок. Об этом сегодня, 25 мая сообщила Meduza со ссылкой на «Интерфакс».

Жаров добавил, что компания Microsoft запретила Telegram пользоваться конфигурационным файлом сервиса Microsoft Download, а Роскомнадзор не остановился на достигнутом и активно ведёт переговоры с Amazon.

«Мы находимся в диалоге, но мы люди терпеливые. Это процесс, он будет идти и даст свой результат», — пояснил глава Роскомнадзора.

На данный момент ведомство может похвастаться тем, что отток рекламы в Telegram с начала блокировки составил 25 %, а перебои в работе мессенджера отмечают 15-40 % пользователей.

Напомним, 14 мая юристы, сотрудничающие с компанией Telegram, обратились в Мосгорсуд с просьбой отменить решение Таганского районного суда о блокировке мессенджера.

