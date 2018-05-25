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Собаку с лапой в капкане разыскивают в Новосибирске

 25 мая, 16:49
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Собаку с лапой в капкане разыскивают в Новосибирске
фото из паблика «инцидент новосибирск» в соцсети «вконтакте»

Зоозащитники из Новосибирска нашли в городе раненое животное; когда собаку повезли в клинику, она вырвалась и сбежала — объявлен розыск пса с лапой в капкане.

Подписчица группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» рассказала историю сбежавшего пса. Жительница Новосибирска Татьяна и её муж нашли собаку в подвале заброшенного дома на Троллейном жилмассиве в Ленинском районе. Пёс попал в капкан — металлический зубчатый замок так и остался защёлкнутым на его лапе.

Зоозащитники сняли капкан и повезли собаку в ветеринарную клинику в центре города. По дороге, в районе ДК «Прогресс», испуганная собака сумела вырваться и убежала.

«Поймать её, к сожалению, пока не удалось. Собака находится в шоке от боли и страха. Долго ей без помощи не протянуть», — сообщила подписчица Анна в своём посте.

Взять животное на передержку согласились активисты общественного движения «Права животных». Дело за малым — найти пострадавшую собаку.

Всех, кто увидит и узнает сбежавшего пса, зоозащитники просят позвонить по телефонам 8-913-454-01-06 (Анна), 8-905-939-28-70 (Татьяна) и 8-13-747-20-16.

Напомним, в январе в Новосибирске нашли искалеченную собаку: пса удалось спасти и найти для него семью.

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