Собаку с лапой в капкане разыскивают в Новосибирске
25 мая, 16:49
Зоозащитники из Новосибирска нашли в городе раненое животное; когда собаку повезли в клинику, она вырвалась и сбежала — объявлен розыск пса с лапой в капкане.
Подписчица группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» рассказала историю сбежавшего пса. Жительница Новосибирска Татьяна и её муж нашли собаку в подвале заброшенного дома на Троллейном жилмассиве в Ленинском районе. Пёс попал в капкан — металлический зубчатый замок так и остался защёлкнутым на его лапе.
Зоозащитники сняли капкан и повезли собаку в ветеринарную клинику в центре города. По дороге, в районе ДК «Прогресс», испуганная собака сумела вырваться и убежала.
«Поймать её, к сожалению, пока не удалось. Собака находится в шоке от боли и страха. Долго ей без помощи не протянуть», — сообщила подписчица Анна в своём посте.
Взять животное на передержку согласились активисты общественного движения «Права животных». Дело за малым — найти пострадавшую собаку.
Всех, кто увидит и узнает сбежавшего пса, зоозащитники просят позвонить по телефонам
Напомним, в январе в Новосибирске нашли искалеченную собаку: пса удалось спасти и найти для него семью.