Спасатели вызволили ребёнка из скамейки в Новосибирске

фото из паблика «инцидент новосибирск» в соцсети «вконтакте»

Новосибирские спасатели освободили из металлических оков 10-летнего мальчика в Академгородке; ногу ребёнка взяла в плен скамейка.

Вечером 24 мая экипаж муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска выезжал в Академгородок — поступил сигнал о том, что в прутьях металлической скамейки на улице Демакова застрял ребёнок.

Прибывший экипаж обнаружил 10-летнего мальчика, который просунул ногу между металлическими прутьями скамейки и не смог вытащить самостоятельно.

«Спасатели при помощи ГАСИ разжали прутья и освободили ногу мальчика, в медицинской помощи мальчик не нуждался», — сообщили сотрудники МАСС в группе службы в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 15 мая в Новосибирске спасатели помогли девочке, палец которой застрял в сливе ванной.

