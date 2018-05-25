Столкновение с тягачом унесло жизни двух человек в Новосибирской области
25 мая, 11:27
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Столкновение двух автомобилей на трассе в Новосибирской области унесло жизни двоих; водитель и пассажир погибли
ДТП со смертельным исходом произошло в Коченёвском районе. Водитель Hyundai Santa Fe, двигаясь со стороны Омска по федеральной трассе Р-254 «Иртыш», не справился с управлением. Вылетев на встречную полосу, кроссовер столкнулся с тягачом Iveco Stralis.
Водитель Hyundai и 62-летняя женщина, находящаяся на пассажирском сидении, от полученных травм погибли на месте.
«Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Причины трагедии, случившейся в Коченёвском районе — на 1415 километре трассы «Иртыш», выясняют сотрудники ГИБДД.
Напомним, 21 мая в Новосибирске водитель Subaru сбил мотоциклиста.