Слишком страшную пьесу представит Хабаровский ТЮЗ для новосибирских зрителей
25 мая, 08:45
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Участник театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит», Хабаровский театр юного зрителя, представит на сцене «Красного факела» аскетичную постановку пьесы Петера Вайса «Дознание».
В основе пьесы немецкого драматурга Петера Вайса — протоколы допросов с суда над руководителями лагеря смерти «Освенцим», прошедшего во Франкфурте-на-Майне в 1963-1965 годах, ужасающие подробности об их жизни и «труде».
«Рассказывают, что редактор этой документальной пьесы Петера Вайса оставил на ней резолюцию: „Для постановки в театре невозможна, так как слишком страшна“...», — написал в своей рецензии на спектакль театральный критик Андрей Пронин.
Молодой режиссёр хабаровского ТЮЗа Михаил Тычинин оставил зрителей «Дознания» с текстом наедине: интерпретации, догадки и озарения им предстоит сделать в специальном помещении театра «Красный факел» 27 мая самим.
Напомним, 25 мая на сцене «Красного факела» пройдёт историческая фантасмагория «Жди меня... и я вернусь» от Норильского заполярного театра драмы.