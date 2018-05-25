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Чистые игры в Новосибирске: горожане посоревнуются в поисках мусора и артефактов

 25 мая, 11:48
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Чистые игры в Новосибирске: горожане посоревнуются в поисках мусора и артефактов
фото с сайта pexels.com

Впервые в столице Сибири пройдёт экоквест «Чистые игры» по уборке мусора  между железнодорожным мостом и котлованом «Горский». 

Мероприятие стартует с регистрации участников в 11:00 в воскресенье, 27 мая. Соревнования продлятся полтора часа и завершатся вывозом собранного мусора.

"Для участников мероприятия предусмотрены сувениры, призы, чаепитие и фотосессия. Весь необходимый инвентарь для уборки территории будет предоставлен", - рассказывают в пресс-службе мэрии города.

В каждой команде может быть не более четырёх человек. Зарегистрироваться можно на официальном сайте экоквеста. Уже известно о 69 участниках. Организаторы отмечают, что помимо мусора им предстоит искать артефакты, отгадывать экологические загадки, делать фото-чекины и торговаться со скупщиками мусора за баллы.

Собранный мусор рассортируют, часть отправят на переработку, остальное захоронят на специальном полигоне.

 

Напомним, в начале мая в уборке вольеров животных в Новосибирском зоопарке впервые приняли участие дети с ментальными расстройствами.

 

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