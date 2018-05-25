Выпал из окна пятого этажа студент новосибирского университета

Студент Сибирского государственного университета путей сообщения выпал из окна общежития на пятом этаже; молодой человек скончался на месте, следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося.

В ночь на 25 мая 19-летний студент СГУПСа выпал из окна общежития, находящегося на улице Дуси Ковальчук. Об этом в паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы произошедшего.

Студент скончался на месте.

Следователи предварительно установили, что парень приехал на учёбу из Бийска и незадолго до трагедии находился в комнате один.

«Сотрудники регионального управления СК выясняют причины и обстоятельства произошедшего — проводится доследственная проверка», — сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального управления СК.

Напомним, студент одного из колледжей в Новосибирской области 10 мая несколько раз выстрелил в однокурсников из ружья и покончил с собой.