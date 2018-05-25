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Андрей Травников рассказал на ПМЭФ о развитии Новосибирского научного центра

 25 мая, 08:15
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Андрей Травников рассказал на ПМЭФ о развитии Новосибирского научного центра
фото пресс-службы правительства новосибирской области

Глава Новосибирской области считает, что развитие научного центра позволит стимулировать развитие экономики региона.

Об этом Андрей Травников рассказал на пленарной дискуссии «Технологический прорыв и пространственное развитие страны» на XXII Петербургского Международного экономического форума 24 мая.

"Создание инновационного центра с масштабными материальными и интеллектуальными капиталовложениями, в том числе в комфортную среду жизни для ученых и инноваторов, способных генерировать новые знания и обеспечивать их коммерциализацию в высокотехнологичных бизнесах, является перспективной для дальнейшего развития", - заявил Травников.

Он также напомнил, что идею региональных властей по созданию пилотной модели развития ННЦ поддержал президент Владимир Путин. К 30 сентября власти области должны представить главе государства конкретные проекты. Сейчас прорабатываются вопросы привлечения на территорию Новосибирского научного центра представительств госкорпораций, крупных промышленных компаний для создания инжиниринговых и R&D центров.

Напомним, несколько дней назад Андрей Травников распорядился начать подготовку к молодёжному Чемпионату мира по хоккею с шайбой, который состоится в регионе в 2023 году.

 

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