Американская семья назвала ребёнка в честь Александра Овечкина

Александром Келли в честь российского хоккеиста, капитана "Вашингтона" Овечкина назвала ребёнка семья из США.

Молодая мать написала в своём Twitter, что выбор имени ребёнка был своего рода спором с мужем, сообщает "Российская газета".

"По договорённости с моим мужем, если "Вашингтон" пройдёт "Питтсбург" во втором раунде Кубка Стэнли, мы назовём нашего малыша в честь Александра Овечкина, - рассказала женщина.

Так и случилось. Впервые за много лет "Вашингтон" сумел пройти "Питтсбург" в плей-офф. А на следующий день после рождения ребёнка "Вашингтон" обыграл "Тампу" в седьмой серии финала Восточной конференции НХЛ.

Команда вышла в финал Кубка Стэнли, где Овечкин сыграет впервые. Её первым соперником станет "Вегас". Серия игр стартует в ночь на 29 мая.

Напомним, активная группа любителей новосибирского хоккея устроила необычную акцию на месте будущего Ледового дворца спорта, вбив золотой гвоздь.