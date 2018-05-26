В Красноярском крае изнасилованная приёмным отцом девочка забеременела

В Красноярском крае 12-летняя девочка забеременела после очередного изнасилования приёмным отцом и до последнего это скрывала; краевой СК возбудил уголовное дело.

По данным следствия, 29-летний житель Балахтинского района ночью вошёл в комнату своей 12-летней приёмной дочери и изнасиловал её. Его жена и ещё четверо приёмных детей в это время спали.

Насильник запугал ребёнка, поэтому девочка никому не рассказывала о случившемся. Правда открылась во время медицинского обследования, которое проходят все дети под опекой. Выяснилось, что после надругательств опекуна пострадавшая забеременела.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование малолетней». В ходе предварительного следствия правоохранители установили, что мужчина насиловал приёмную дочь в течение года.

«Также установлено, что подозреваемый впервые совершил в отношении ребёнка преступление сексуального характера, когда ей было 11 лет», — сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Напомним, в феврале жителя Красноярска арестовали за публикацию порно с дочерью.

