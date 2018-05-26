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Медведь задрал домашнего быка в Томской области

 26 мая, 17:01
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Медведь задрал домашнего быка в Томской области
фото с сайта pixabay.com

Медведь напал на домашнее хозяйство в одном из сёл Томской области из-за отсутствия пищи в лесу, задрал быка и ранил ещё трёх животных; местные охотники выслеживают его, чтобы отстрелить.

Медведь забрался во двор одного из домов в селе Орехово Томской области, задрал быка, ранил ещё двух и одну корову. По словам местных охотников, дикий зверь пришёл в деревню потому, что в лесу ему трудно добыть пищу.

«Нынче в лесу холодно весной, трава ещё не появилась, чтобы они первое время чем-то перебивались, вот и лезут к людям», — сказал охотовед Первомайского района Михаил Афанасьев «РИА Томск».

По мнению охотоведа, медведь, почувствовав вкус крови, возьмёт в привычку драть скот в населённых пунктах. Поэтому охотники района уже получили разрешения на отстрел и начали выслеживать зверя.

Напомним, 29 декабря 2017 года жителей Иркутска всполошили гуляющие под окнами медведи.

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