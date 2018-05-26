Пожар в Красноярске унёс жизни четверых

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В результате пожара в красноярском садоводческом кооперативе погибли четыре человека, в том числе ребёнок; сотрудники МЧС и следователи устанавливают причины произошедшего.

Дом в садоводческом кооперативе «Родничок», расположенном в Октябрьском районе Красноярска, загорелся в половине первого ночи. На место срочно выехали сотрудники МЧС. Пожар потушили за полчаса, однако две женщины, мужчина и ребёнок, находившиеся в доме, погибли.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сотрудники СК и МЧС устанавливают причины произошедшего.

«Назначены пожаро-техническая, судебно-медицинская и другие экспертизы. Следствие наряду с другими рассматривает версию о неисправности электропроводки и неосторожном обращении с огнём», — сообщили в пресс-службе краевого управления СК.

Напомним, 22 мая мальчик-пироман поджёг четыре дома в Новосибирске.

