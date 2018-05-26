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Сибирские учёные придумали, как заживлять ожоги наночастицами бактерий

 26 мая, 09:05
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Сибирские учёные придумали, как заживлять ожоги наночастицами бактерий

Ферромагнитные наночастицы бактерий со дна озера Борового в Красноярском крае могут использоваться в медицинских целях — для заживления ожоговых ран, выяснили местные учёные.

Как сообщает издание «Наука в Сибири», для исследования эффективности антибиотика учёные провели эксперименты на лабораторных мышах: одних животных лечили обычным препаратом антибиотика ампициллина, а других — суспензией магнитных наночастиц с добавкой антибиотика. Именно у второй группы заживление ожоговых ран происходило в два раза быстрее.

«Наночастицы за счёт своего размера обладают способностью хорошо проникать в ткани, а наличие магнитного момента позволяет управлять этими наночастицами с помощью внешнего неоднородного магнитного поля. Суспензия магнитных наночастиц и антибиотика обладает большим лечащим эффектом благодаря проникновению суспензии в более глубокие слои повреждённых тканей», — пояснил старший научный сотрудник Института физики им. Л. В. Киренского ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Сергей Попков.

Для получения ферромагнитных частиц специалисты выращивали в лаборатории бактерии Klebsiella oxytoca, которые извлекли из донных отложений озера Борового в Красноярском крае. Затем их обрабатывали ультразвуком, производили центрифугирование и промывку. В результате был получен раствор наночастиц.

Напомним, ранее специалисты Красноярского научного центра СО РАН создали цифровые лекарства для лечения онкологии.

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