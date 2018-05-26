В трамваях жители Барнаула ездят под зонтами

Жители Барнаула жалуются на изношенность городского электротранспорта; из-за сырой погоды весной 2018 года им приходилось ездить в трамваях под зонтами.

В трамваях Барнаула протекают крыши. Весна в Сибири выдалась холодной и дождливой, а жители столицы Алтайского края не могут укрыться от дождя даже в транспорте. Об этом сегодня, 26 мая сообщил «Амител».

«Во время каждого ливня потолки у трамваев словно решето, вода с них льёт иногда буквально ручьём. Соответственно, это всё капает на сиденья — до половины сидячих мест в трамвае может быть не занято даже в час пик, все вынуждены стоять! Некоторые при этом всё-таки садятся и терпят. На мой взгляд, это просто скотское отношение к пассажирам», — сообщил изданию житель Барнаула.

И без того старые городские трамваи приходят в негодность так стремительно, что всё чаще пассажирам, чтобы в них проехать, приходится открывать зонты.

Городские чиновники заверили, что в ремонтных депо ежегодно выполняется текущий ремонт 40 троллейбусов и 140 трамваев, а мероприятия по обновлению трамвайного парка пройдут в 2019 году.

Напомним, в мае новосибирский «Горэлектротранспорт» пообещал скидки на проезд с пересадкой.

