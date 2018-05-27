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Царевича Ивана на полотне Репина повредил житель Москвы

 27 мая, 10:07
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Царевича Ивана на полотне Репина повредил житель Москвы
картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

Москвич повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее, потому что «выпил сто граммов водки и накрыло»: сотрудники полиции задержали вандала, реставраторы восстанавливают полотно.

Житель Москвы повредил полотно знаменитой картины Ильи Репина в столичной Третьяковской галерее.
«Игорь Подпорин разбил при помощи металлического столбика стекло, защищавшее работу художника Ильи Репина „Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года“, повредив картину», — сообщили в пресс-службе СКР.

Стекло упало, пострадала рама. К счастью, изображения лиц и рук Ивана Грозного и царевича не задеты. Холст разорван в месте изображения сына Ивана Грозного в трёх местах, однако эксперты утверждают, что полотно восстановят полностью.

«Для проведения дальнейших работ будет собран реставрационный совет, на который пригласят ведущих специалистов», — сообщили в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Подозреваемого в вандализме оперативно задержали сотрудники Третьяковки и полиции. Свой поступок мужчина объяснил тем, что его «накрыло» после ста граммов водки.

Напомним, в Новосибирск из Третьяковской галереи привезли произведения живописи и скульптуры XVIII — первой половины ХХ веков: возможно, это шанс классических шедевров на спасение.

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