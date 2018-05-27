Кладбищенские кусты остановили погоню за виновником ДТП в Новосибирске

Очередная погоня за виновником ДТП произошла на улицах Новосибирска, прервать её смогла только новая авария.

Водитель автомобиля Toyota Camry пытался уйти от преследования сотрудников ГИБДД после совершённой им аварии в субботу, 26 мая. Преследование началось от Новосибирского стрелочного завода, который находится в Первомайском районе.

«Завершилась погоня неподалёку от Инского кладбища. Беглец слетел с мокрой дороги и увяз рядом с кустами в размокшем грунте», — сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы аварии утверждают, что водитель был пьян.

Напомним, несколько дней назад два грузовика столкнулись в новосибирском селе Карпысак, очевидцы сообщили о смерти одного из водителей от сердечного приступа.