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Кошка в западне и лечение рака — Итоги недели Сиб.фм

 27 мая, 20:44
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Кошка в западне и лечение рака &mdash; Итоги недели Сиб.фм
фото с сайта pixabay.com

Неделя с 21 по 26 мая была богата на события: в первые её дни в Новосибирске нашли пропавшую девушку, а избитая в детской больнице малышка обрела семью; далее сибирские учёные рассказали о способе лечения рака с помощью рентгеновского излучения, а завершилась неделя серией происшествий. Мы собрали самые важные события по версии Сиб.фм.

БДИТЕЛЬНЫЕ ГОРОЖАНЕ

Понедельник, 21 мая. Спустя два дня поисков удалось найти 15-летнюю жительницу Новосибирска Софью. Девочка пропала, возвращаясь домой, в районе одной из горбольниц. Совершенно случайно её увидел местный житель и сообщил об этом волонтёрам поискового отряда. В скором времени школьницу нашли.

НОВАЯ СЕМЬЯ

Вторник, 22 мая. Маленькая девочка, которую в новосибирской детской больнице № 4 избила медсестра, наконец-то нашла семью. После появившегося в сети скандального видео ребёнка забрали из медицинского учреждения и передали в детский дом. Мать официально отказалась от неё, после чего начался поиск приёмных родителей. Желающих забрать малышку было много.

РЕНТГЕН ПРОТИВ РАКА

Среда, 23 мая. Новосибирские учёные рассказали, как с помощью рентгеновского излучения можно уничтожать наиболее отдалённые раковые опухоли. Дело в том, что световые волны имеют небольшую длину. Поэтому пациенту вводят нетоксичные соединения производных порфиринов и хлоринов, которые затем облучают светом. Соединения активируют в клетках кислород, который повреждает клеточные структуры и уничтожает опухоль. Сейчас учёные проводят эксперименты на опухолевых клетках.

КОШКА И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАВНОДУШИЕ

Четверг, 24 мая. Неудачно завершилась спасательная операция в одном из домов на улице Вокзальная магистраль в столице Сибири. Его жители обратились к сотрудникам МАСС с просьбой достать провалившуюся в вентиляционную шахту кошку. Спасатели разобрали одну из стен, но оказалось, что животное находится этажом выше. И всё бы ничего, но владелица этой квартиры запретила провести у себя работы, сославшись на свежий ремонт.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

Пятница, 25 мая. Два грузовика столкнулись в новосибирском селе Карпысак на улице Центральной. Очевидцы ДТП сообщили, что один из его участников — Volvo с прицепом — внезапно выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком Hyundai, после чего снёс забор и врезался в частный дом. Водитель Volvo умер, предположительно, в результате сердечного приступа, который и привёл к аварии.

ОТЧИМ-НАСИЛЬНИК

Суббота, 26 мая. В Красноярском крае за изнасилование приёмной 12-летней дочери арестован житель Балахтинского района. По данным следствия, происходило это в течение года. А вскрылись преступления во время медицинского обследования, которое проходят все дети под опекой. Выяснилось, что девочка беременна.

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