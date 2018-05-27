Новое правительство России поддержало Андрея Травникова

Врио губернатора Новосибирской области обсудил приоритетные для развития региона проекты с представителями нового российского правительства и получил их одобрение.

Врио главы Новосибирской области обсудил с новыми представителями федерального правительства четвёртый мост через Обь в Новосибирске, новый ледовый дворец спорта и региональный перинатальный центр.

«Как руководителю региона мне важно было зафиксировать преемственность вопросов по реализации инициатив нашей области с федеральными руководителями», — сообщил Андрей Травников.

Встреча врио главы региона с представителями нового кабмина состоялась в ходе Петербургского Международного экономического форума. По словам Травникова, этот форум был особенным: проходил через несколько дней после формирования нового Правительства РФ и перераспределения функционала между ведомствами, а также через две недели после подписания Указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года.

«При этом нам было очень важно услышать: какие подходы и инструменты будет использовать Правительство РФ, чтобы исполнить майские указы в необходимые сроки, какие ресурсы на это будут запланированы», — уточнил Андрей Травников.

В целом Травников оценил работу региональной делегации на форуме как плодотворную: пять соглашений на несколько миллиардов рублей, 12 рабочих мероприятий и почти 20 деловых встреч.

Напомним, 25 мая на Петербургском Международном экономическом форуме Яндекс и правительство Новосибирской области договорились развивать общественный транспорт и образование.

