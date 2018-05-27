Пассажир рейса Новосибирск-Москва потерял в самолёте 400 тысяч рублей

Мужчина обратился к экипажу рейса № 178, летевшего из Новосибирска в Москву, по поводу пропажи крупной суммы денег.

Очевидцем случившегося стал один из администраторов паблика новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», который летел в том же самолёте. Он рассказал, что речь идёт о пропаже 400 тысяч рублей.

"У трапа в московском аэропорту Домодедово мужчину встретили транспортные полицейские по Центральному федеральному округу. Они отвезли его в отдел для дальнейших разбирательств", - сообщается в паблике «АСТ-54».

Дело находится в юрисдикции московских правоохранителей, подробности о ходе проверки неизвестны. При этом на днях транспортными полицейскими была раскрыта другая пропажа денег в московском аэропорту. Один из пассажиров Шереметьево остался без рюкзака, в котором находились 300 тысяч рублей, паспорт на его имя, ноутбук и другие личные вещи.

Благодаря записям камер видеонаблюдения удалось узнать, кто забрал рюкзак и на какой машине он уехал. Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 49-летний житель Московской области. Украденное было обнаружено у него в багажнике и изъято.

Напомним, на прошлой неделе 50-летний кемеровчанин хотел улететь из аэропорта Толмачёво в Анапу, но нетрезвый вид и нецензурная брань оставили его в Новосибирске.