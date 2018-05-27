Ребёнок отравился лекарствами в Бердске

Четырёхлетний мальчик был госпитализирован с отравлением лекарствами в бердскую больницу.

ЧП произошло вечером в субботу, 26 мая, в одном из домов на улице Боровой в микрорайоне Молодёжном.

"В 20:33 сотрудники бердской больницы сообщили, что к ним поступил ребёнок с отравлением лекарственными препаратами. Произошло это на улице Боровой. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщили Сиб.фм в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

Известно, что сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает. После оказания ему медицинской помощи он был отпущен домой. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, только после этого станет понятно, кто виновен в произошедшем.

Напомним, в конце апреля девять подростков отравились палёным алкоголем в Туве, пятеро из пострадавших были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.