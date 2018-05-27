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Торговый центр «Весна» горел в Барнауле

 27 мая, 16:52
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Торговый центр «Весна» горел в Барнауле
фото пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В барнаульском торгово-развлекательном центре «Весна» под облицовочной плиткой здания произошло возгорание.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного пожарной службы в 12:28 в воскресенье, 27 мая. К торгово-развлекательному центру выехали 18 единиц техники и 49 огнеборцев. Пожар удалось ликвидировать в считанные минуты.

«Возгорание произошло снаружи здания. Площадь пожара составила около двух квадратных метров. Внутри здания горения и серьёзного задымления не было», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве отмечают, что эвакуация посетителей и персонала прошла оперативно, также сработала должным образом система автоматического оповещения. После тщательной проверки сотрудниками МЧС торгово-развлекательный центр возобновил работу в обычном режиме.

Причина случившегося сейчас устанавливается. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, начальника ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова обвинили в халатности и растрате по делу о пожаре в «Зимней вишне».

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