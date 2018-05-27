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Правда или должность — в «Красном факеле» продолжается «Ново-Сибирский транзит»

 27 мая, 09:04
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Правда или должность &mdash; в «Красном факеле» продолжается «Ново-Сибирский транзит»
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Кемеровский театр драмы 27 мая в программе театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит» представит спектакль «Доходное место»; новосибирские зрители смогут увидеть постановку на большой сцене новосибирского театра «Красный факел».

Кемеровский театр драмы 27 мая представит новосибирским зрителям комедию Александра Островского «Доходное место» в постановке режиссёра Антона Безъязыкова.

Кемеровские актёры расскажут историю молодого чиновника Жадова: о его стремлении жить честно, о любви и натиске коллег на его принципиальность и амбиции. Сможет ли герой в финале от души «засмеяться над сатирой на взяточников»?

Театральный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит» проходит в Новосибирске в пятый раз. Традиционно он объединяет театры Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Напомним, 26 мая постановка «Полёт. Бильчирская история» была представлена на бурятском языке.

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