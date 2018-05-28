Центр ядерной медицины за 1 млрд рублей планируют создать в Новосибирске

Одно из соглашений, подписанное главой Новосибирской области Андреем Травниковым на ПМЭФ-2018, предполагает строительство Центра ядерной медицины.

Договорённость достигнута с Лечебно-диагностическим центром Международного института биологических систем имени Сергея Березина. Площадь объекта составит 3,5 тысячи квадратных метров, а мощность — четыре тысячи человек в год. Около половины пациентов предполагается обслуживать за счёт средств территориальных фондов ОМС.

Проектом в медучреждении предусмотрены отделение позитронно-эмиссионной томографии, совмещённое с компьютерной томографией, и отделение радиохирургии.

«Возможности нового центра позволят организовать производство радиофармацевтических препаратов не только для Новосибирской области, но и для близлежащих регионов: Алтайского края, Томской, Кемеровской областей, а также подготовку кадров — медицинских физиков и врачей — в области ядерной медицины», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Региональные власти отмечают, что для строительства объекта уже приобретён участок площадью 0,7 гектара.

Напомним, ранее стало известно, что Новосибирская область и Яндекс договорились на XXII Петербургском Международном экономическом форуме развивать общественный транспорт.