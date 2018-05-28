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Двое погибли в горящем доме в Колыванском районе

 28 мая, 09:49
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Двое погибли в горящем доме в Колыванском районе
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Пожарные сумели справиться с возгоранием, однако хозяина дома и его гостя спасти не удалось.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по региону, пожар в частном доме по улице Иванова в селе Сидоровка Колыванского района вспыхнул вчера, 27 мая, в 9:51 утра. К месту происшествия прибыли восемь сотрудников МЧС на трёх спецмашинах, которые справились с огнём почти за час.

«В результате пожара огнём уничтожена кровля дома, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия, выгорело внутри дома, уничтожены надворные постройки», — уточнили в ведомстве.

Как рассказал очевидец происшествия в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», в огне погибли двое — хозяин дома и его гость. Он также добавил, что пожарные прибыли спустя час, когда уже обвалилась крыша дома.

Напомним, что накануне в Красноярске пожар в садово-дачном обществе унёс жизни четверых.

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