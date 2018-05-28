Глава Якутии сообщил об отставке по собственному желанию

О прекращении своих полномочий главы Республики Саха Егор Борисов сообщил на личной странице в Instagram.

«Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии. Избран президент Российской Федерации на новый 6-летний срок. Поставлены абсолютно новые стратегические задачи по развитию страны. И республике нужен новый руководитель», — написал Борисов.

Глава региона отметил, что в своей работе всегда руководствовался только интересами якутян и государства, пообещав и дальше быть востребованным в малых и больших делах республики.

Единый день голосования — 9 сентября. По закону выборы губернатора должны быть назначены не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до этой даты. То есть у якутских законодателей есть время до 10 июня, чтобы соблюсти все формальности.

Напомним, в феврале в сеть просочилось фото внутреннего документа авиакомпании «Аэрофлот», подтверждающее, что глава Республики Саха Егор Борисов и его помощник Евгений Шигалов устроили дебош на борту самолёта.