Глава Новосибирской области представил своего нового заместителя

Новым врио заместителя губернатора Новосибирской области стал Андрей Жуков, глава региона Андрей Травников представил его членам правительства 28 мая.

Отвечать Андрей Жуков будет за продолжение развития проекта Новосибирского научного центра, воплощение в жизнь программы реиндустриализации экономики области, подготовку к значимым для региона событиям, например, проведению форума «Технопром».

До этого с января 2017 года он занимал должность председателя исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Ранее пост врио заместителя губернатора по собственному желанию покинул Анатолий Соболев. Теперь он является советником губернатора на общественных началах.

«Андрей Травников подчеркнул, что Анатолий Соболев остаётся в составе рабочей группы по проекту развития Новосибирского научного центра, а также поручил включить его в состав Совета по стратегическому развитию области и вручил ему почётную грамоту губернатора», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, научное сообщество совместно с правительством региона к концу сентября разработают конкретные проекты и стратегии развития Центра науки в Новосибирске.