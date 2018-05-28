Главу новосибирской ГЖИ поймали на нарушении жилищного законодательства

Нарушение жилищного законодательства установлено в ходе журналистского расследования: квартиру в доме на пересечении улиц Римского-Корсакова и Титова незаконно используют для торговли.

Итоги расследования опубликованы на сайте sibpublicfaces.org. Установлено, что квартира № 4 на первом этаже дома, в которой с 2011 года находится салон европейских тканей, принадлежит руководителю Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгению Пономарёву и его супруге Анастасии.

«Увидел пост на странице Пономарёва в Facebook, где он рассказывал, что в одном из его помещений выломали двери. Мне стало любопытно, о каком именно помещении идёт речь, я узнал из открытых источников, что помещение жилое, но используется как нежилое — в нём находится магазин», — рассказал руководитель проекта SibPublicFaces.org Евгений Митрофанов корреспонденту Сиб.фм.

Из товарных чеков магазина и других общедоступных документов можно узнать, что торговлю в этом помещении осуществляет ИП Пономарёва А.Ю.

Авторы расследования утверждают, что помещение оформлено Пономарёвыми в собственность в 2010 году и до настоящего времени числится жилым. То есть заниматься в нём коммерческой деятельностью незаконно. Более того, для создания магазина собственники жилого помещения сделали в нём перепланировку, а также пристроили крыльцо.

Отметим, что Евгений Пономарёв возглавляет региональную ГЖИ с 2015 года. В функции этой структуры входит обнаружение и устранение таких нарушений, но никаких действий за эти годы в отношении данного помещения предпринято не было.

По статье 7.21 КоАП РФ за нарушение правил пользования жилыми помещениями собственнику положен штраф, но его размер не превышает 2,5 тысячи рублей. Также собственник должен закрыть магазин, восстановить все снесённые конструкции и при желании пройти процедуру перевода помещения из одной формы в другую в соответствии с действующим законом.

Напомним, экс-сотрудники жилищного управления мэрии были обвинены в том, что за восемь лет незаконно заработали более 40 млн рублей на махинациях с муниципальными квартирами.