3 балла
+8 °C

«Искитимцемент»: «Высокий строительный сезон — время подделок»

 28 мая, 14:36
На правах рекламы
были упомянуты
подходящие темы
«Искитимцемент»: «Высокий строительный сезон &mdash; время подделок»
фото предоставлены пресс-службой АО «Искитимцемент»

Проблема некачественных и поддельных строительных материалов актуальна всегда; однако весной, на пике строительства, недобросовестные производители куда активнее фасуют суррогат в узнаваемую упаковку и наживаются на доверчивых покупателях.

Вместе с сезонным всплеском частного и промышленного строительства в Сибири появляется множество точек продажи цементного фальсификата. Продавцы организуют стихийные торговые точки, занимают места на рынках. Зачастую производят цемент там же, где и продают, разбавляя качественное сырьё золой и угольной пылью. Такой продукт не только будет «плохо лежать», но и создаст опасность для жизни и здоровья того, кто его купит.

«Приобретая цемент, люди гонятся за выгодой и не задумываются о том, какой колоссальный ущерб может нанести применение некачественного строительного материала. Каждый вид цемента имеет определённые свойства и предназначен для конкретного вида работ. Изготовители контрафакта не гарантируют необходимых характеристик. А значит, сооружения, построенные с использованием такой продукции, могут в любой момент обрушиться. Ещё один источник опасности — добавки, в составе которых содержатся вредные для человека радиоактивные вещества», — подчёркивает генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Чаще всего подделки расфасовывают в мешки по 50 килограммов — на деле в таре оказывается на несколько килограммов меньше. Зато пакеты делают похожими на упаковку продукции известных брендов. В частности, в Новосибирской области фальсификат нередко продают в мешках, внешне напоминающих упаковку продукции АО «Искитимцемент».

АО «Искитимцемент» призывает потребителей быть внимательнее и приобретать строительный материал только у проверенных поставщиков. В отличие от недобросовестных производителей специалисты «Искитимцемента» ведут строгий контроль качества выпускаемой продукции. Поступающее сырьё, получаемые материалы на разных этапах производства и образцы готовой продукции на высокоточном оборудовании в лаборатории исследуют эксперты завода.

Покупателям цемента и других стройматериалов необходимо внимательно рассмотреть ещё запечатанный пакет. На нём должны быть размещены логотип и штрих-код предприятия, приведены ссылки на действующие государственные стандарты, указаны знак соответствия и сведения о сертификате соответствия, фактический вес продукта, адрес и контактная информация завода-изготовителя и сбытовой структуры.
С подробными рекомендациями по выбору качественных материалов для строительства можно ознакомиться на официальном сайте АО «Искитимцемент».

«Проблема фальсификата требует комплексного решения: необходимо внести изменения в государственные стандарты, ужесточить ответственность производителей и продавцов подделок. Но и покупателям нужно быть внимательнее. Мы рекомендуем приобретать цемент в крупных магазинах, а при малейших сомнениях требовать у продавца сертификат соответствия и кассовый чек», — резюмирует Владимир Скакун.

Напомним, стремясь защитить покупателей от подделок, АО «Искитимцемент» продолжает борьбу с распространением фальсификата; в апреле сотрудники компании купили мешок цемента на импровизированной оптовой базе в Ленинском районе Новосибирска: результаты исследования в лаборатории показали, что приобретённый материал для строительства не пригоден.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 мая, 15:48 • статья

Как я стал лицом рекламной кампании

Корреспондент Сиб.фм выяснил, о чём новая рекламная кампания «ЭТАЖЕЙ», и ознакомился с тонкостями профессии специалиста по недвижимости.
 8 мая, 09:50 • репортаж

Заставлю переделать!

Анатолий Локоть проинспектировал ремонт дороги на Немировича-Данченко. О том, что мэр пообещал подрядчикам, в материале Сиб.фм
 3 мая, 18:47 • статья

Лёд на сто миллионов

В Новосибирске определили проектировщика новой ледовой арены. Им стал институт, разрабатывавший документацию для «Волгоград —Арены» и «Зенит».
самое популярное
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 24 мая, 13:34 • новость

Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска , и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 24 мая, 11:46 • новость

За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.