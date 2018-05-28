Проблема некачественных и поддельных строительных материалов актуальна всегда; однако весной, на пике строительства, недобросовестные производители куда активнее фасуют суррогат в узнаваемую упаковку и наживаются на доверчивых покупателях.

Вместе с сезонным всплеском частного и промышленного строительства в Сибири появляется множество точек продажи цементного фальсификата. Продавцы организуют стихийные торговые точки, занимают места на рынках. Зачастую производят цемент там же, где и продают, разбавляя качественное сырьё золой и угольной пылью. Такой продукт не только будет «плохо лежать», но и создаст опасность для жизни и здоровья того, кто его купит.

«Приобретая цемент, люди гонятся за выгодой и не задумываются о том, какой колоссальный ущерб может нанести применение некачественного строительного материала. Каждый вид цемента имеет определённые свойства и предназначен для конкретного вида работ. Изготовители контрафакта не гарантируют необходимых характеристик. А значит, сооружения, построенные с использованием такой продукции, могут в любой момент обрушиться. Ещё один источник опасности — добавки, в составе которых содержатся вредные для человека радиоактивные вещества», — подчёркивает генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Чаще всего подделки расфасовывают в мешки по 50 килограммов — на деле в таре оказывается на несколько килограммов меньше. Зато пакеты делают похожими на упаковку продукции известных брендов. В частности, в Новосибирской области фальсификат нередко продают в мешках, внешне напоминающих упаковку продукции АО «Искитимцемент».

АО «Искитимцемент» призывает потребителей быть внимательнее и приобретать строительный материал только у проверенных поставщиков. В отличие от недобросовестных производителей специалисты «Искитимцемента» ведут строгий контроль качества выпускаемой продукции. Поступающее сырьё, получаемые материалы на разных этапах производства и образцы готовой продукции на высокоточном оборудовании в лаборатории исследуют эксперты завода.

Покупателям цемента и других стройматериалов необходимо внимательно рассмотреть ещё запечатанный пакет. На нём должны быть размещены логотип и штрих-код предприятия, приведены ссылки на действующие государственные стандарты, указаны знак соответствия и сведения о сертификате соответствия, фактический вес продукта, адрес и контактная информация завода-изготовителя и сбытовой структуры.

С подробными рекомендациями по выбору качественных материалов для строительства можно ознакомиться на официальном сайте АО «Искитимцемент».

«Проблема фальсификата требует комплексного решения: необходимо внести изменения в государственные стандарты, ужесточить ответственность производителей и продавцов подделок. Но и покупателям нужно быть внимательнее. Мы рекомендуем приобретать цемент в крупных магазинах, а при малейших сомнениях требовать у продавца сертификат соответствия и кассовый чек», — резюмирует Владимир Скакун.

Напомним, стремясь защитить покупателей от подделок, АО «Искитимцемент» продолжает борьбу с распространением фальсификата; в апреле сотрудники компании купили мешок цемента на импровизированной оптовой базе в Ленинском районе Новосибирска: результаты исследования в лаборатории показали, что приобретённый материал для строительства не пригоден.