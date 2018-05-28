Медведь гулял по улицам Новокузнецка

Дикое животное напугало жителей Новокузнецка: медведь бродил по улицам города, полиция просила людей не покидать дома.

О случившемся рассказали очевидцы в группе «Новости Новокузнецка» в соцсети «ВКонтакте». Медведь бродил днём 27 мая по улицам Заводского района. Сотрудники полиции разъезжали по городу и предупреждали об инциденте местных жителей.

«Граждане, будьте осторожны, по району ходит медведь, не выходите из дома», — оповещали правоохранители горожан через громкоговоритель.

На поимку животного отправили местных егерей. Что стало с медведем в дальнейшем, пока точно не известно.

Напомним, в мае медведь задрал домашнего быка в Томской области.