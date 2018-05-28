Молодой новосибирский учёный получил престижную европейскую премию

Научному сотруднику Института катализа СО РАН Антону Габриенко присудили Премию Европейской академии по разделу «Химия» за исследование метана.

Европейская академия вручает премии для поощрения и поддержки наиболее талантливых молодых российских учёных. Они присуждаются за фундаментальные научные исследования, выполненные в России и опубликованные в виде книг или статей в ведущих научных журналах.

В 23-м конкурсе, проведённом в 2017 году, участвовали учёные младше 34 лет. Всего присудили 15 денежных премий по различным областям знаний. Лауреатом Премии Европейской академии в 2017 году по разделу «Химия» стал кандидат химических наук, научный сотрудник группы ЯМР спектроскопии каталитических превращений углеводородов ИК СО РАН Антон Габриенко. Тема его научного исследования: «Механизмы активации и превращения метана на металл-модифицированных цеолитах ZSM-5 и BEA».

«Повышение эффективности глубокой переработки природного и попутных нефтяных газов, основным компонентом которых является метан, — это актуальная задача для современной науки как с практической, так и фундаментальной точек зрения. Интерес к данному типу природного сырья вызван его относительной доступностью, большими запасами и низкой ценой. Метан может быть химически переработан в такие ценные продукты, как метанол, карбоновые кислоты и ароматические углеводороды. Однако для этого необходимы новые эффективные катализаторы селективного превращения метана. Разработка катализаторов невозможна без конкретных данных о механизмах действия катализаторов, которые обусловливают их активность и селективность», — передала слова Антона Габриенко пресс-служба СО РАН.

Цель работы лауреата — получение уникальной информации о механизмах активации и превращения метана на различных металл-модифицированных цеолитах. Результаты его работы имеют огромное практическое значение, перспективны для создания металл-модифицированных цеолитных катализаторов рациональной переработки метана с получением ценных химических продуктов.

Напомним, в мае новосибирский инженер создал первую в мире коляску, управляемую силой мысли.