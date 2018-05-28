4 балла
+5 °C

Молодой новосибирский учёный получил престижную европейскую премию

 28 мая, 10:13
были упомянуты
подходящие темы
Молодой новосибирский учёный получил престижную европейскую премию
фото с сайта catalysis.ru

Научному сотруднику Института катализа СО РАН Антону Габриенко присудили Премию Европейской академии по разделу «Химия» за исследование метана.

Европейская академия вручает премии для поощрения и поддержки наиболее талантливых молодых российских учёных. Они присуждаются за фундаментальные научные исследования, выполненные в России и опубликованные в виде книг или статей в ведущих научных журналах.

В 23-м конкурсе, проведённом в 2017 году, участвовали учёные младше 34 лет. Всего присудили 15 денежных премий по различным областям знаний. Лауреатом Премии Европейской академии в 2017 году по разделу «Химия» стал кандидат химических наук, научный сотрудник группы ЯМР спектроскопии каталитических превращений углеводородов ИК СО РАН Антон Габриенко. Тема его научного исследования: «Механизмы активации и превращения метана на металл-модифицированных цеолитах ZSM-5 и BEA».

«Повышение эффективности глубокой переработки природного и попутных нефтяных газов, основным компонентом которых является метан, — это актуальная задача для современной науки как с практической, так и фундаментальной точек зрения. Интерес к данному типу природного сырья вызван его относительной доступностью, большими запасами и низкой ценой. Метан может быть химически переработан в такие ценные продукты, как метанол, карбоновые кислоты и ароматические углеводороды. Однако для этого необходимы новые эффективные катализаторы селективного превращения метана. Разработка катализаторов невозможна без конкретных данных о механизмах действия катализаторов, которые обусловливают их активность и селективность», — передала слова Антона Габриенко пресс-служба СО РАН.

Цель работы лауреата — получение уникальной информации о механизмах активации и превращения метана на различных металл-модифицированных цеолитах. Результаты его работы имеют огромное практическое значение, перспективны для создания металл-модифицированных цеолитных катализаторов рациональной переработки метана с получением ценных химических продуктов.

Напомним, в мае новосибирский инженер создал первую в мире коляску, управляемую силой мысли.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Талант из лошадки

 6 апреля, 11:40 • колонка
Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
Зачем привлекать искусственный интеллект, если есть эмоциональный? Правильный ответ — чтобы повышать эффективность работы.
 29 марта, 17:16 • статья

Энтузиазм с олимпийским размахом

Депутаты горсовета Новосибирска пообщались с ветераном-популяризатором спорта и готовы создать новое общественное движение. Что Василий Бурахин рассказал народным избранникам, читайте в материале.
 28 марта, 07:10 • статья

Экологически ответственен

Новосибирский водоканал стал победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2017». Сиб.фм разбирался, за что предприятие удостоили престижной награды.
самое популярное
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 24 мая, 13:34 • новость

Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска , и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 24 мая, 11:46 • новость

За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.