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Новосибирец пробежал 82 километра вокруг волгоградского озера

 28 мая, 19:11
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Новосибирец пробежал 82 километра вокруг волгоградского озера
фото новосибирского центра высшего спортивного мастерства

Четырёхкратный чемпион России по горному бегу новосибирец Юрий Тарасов принял участие в ультра-трейл, то есть беге по природному рельефу.

Соревнования прошли 26 мая в Волгоградской области на озере Эльтон. Новосибирец вместе со 180 спортсменами выбрал дистанцию в 82 километра, еще 250 человек стартовали на 42 километра и 100 самых отчаянных — на 160.

«После осмотра снаряжения нас держали в стартовом коридоре ещё около получаса. Температура воздуха была где-то 3 градуса, на дистанции мы опускались в низину, у меня даже волосы инеем покрывались», — цитирует Юрия Тарасова Новосибирский центр высшего спортивного мастерства.

Спортсмен отметил, что 72 километра пробежал относительно легко, но на последнем участке дистанции у него начало сводить мышцы в бёдрах. Кстати, на лидерство Юрий не претендовал, да и в фавориты забега его никто не записывал. А в результате он преодолел дистанцию за 5 часов 55 минут и 44 секунды.

Пришедший к финишу вторым Дмитрий Брегета из Саратовской области показал время на 2 минуты и 27 секунд больше. Замкнул тройку лидеров москвич Артём Стороженко, который отстал от Тарасова почти на 39 минут.

Напомним, в середине мая спортсменки из Новосибирска — Ирина Диденко и Светлана Гумбатова — завоевали звание чемпионок России на 53-м чемпионате России по вертолётному спорту.

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