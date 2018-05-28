3 балла
+9 °C

Новосибирская группа вышла в финал российского «Детского Евровидения»

 28 мая, 14:58
подходящие темы
Новосибирская группа вышла в финал российского «Детского Евровидения»
фото предоставлены Сергеем Баяндиным

Участники новосибирской группы DoDoStar смогут выступить на мировом конкурсе «Детское Евровидение» — для этого им необходимо обойти 11 конкурсантов в финальном российском туре.

Сейчас на сайте первого российского национального отборочного тура конкурса «Детское Евровидение-2018» открылось голосование — конкуренцию новосибирской группы составляют 11 участников со всей России.

«Голосование запустилось только вчера, — рассказал продюсер DoDoStar Сергей Баяндин, — но мы вот посмотрели, что за каких-то детей целые города голосуют, а про наши достижения даже толком и не знает, наверное, никто. А ведь мы пробились в финал и теперь реально сможем представлять Россию на международном конкурсе».

Он также пояснил, что представителя России «звёздное» жюри выберет 3 июня, в МДЦ «Артек» в Крыму, а прямую трансляцию события будет вести телеканал «Карусель». В состав жюри, по словам Сергея Баяндина, войдут артисты первой величины, в том числе Игорь Крутой.

«Голосование важно ещё и потому, что будет иметь вес при выборе победителя. То есть его результаты приплюсуют к тем баллам, что поставит жюри. Даже если мы где-то недоберём по баллам, то голоса зрителей нас могут спасти», — добавил продюсер.

На момент публикации материала группа DoDoStar с композицией «Послушай» набрала 6 % голосов и пока занимает одно из последних мест. Известно, что голосование продлится до 2 июня.

Напомним, в феврале вышел выпуск шоу «Голос. Дети», в котором принял участие 11-летний Майкл Пинчук из Новосибирска.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 мая, 09:15 • статья

Санкции вместо лекарств

Общественные организации обеспокоены законопроектом о контрсанкциях, который позволит ограничить импорт иностранных лекарств. В случае его принятия, уверены общественники, пострадают дети с серьёзными заболеваниями.
 8 мая, 11:05 • статья

Маскарада не будет

Корреспондент Сиб.фм выяснял, почему гражданская инициатива по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, достигшая статуса международного общественного движения, рискует потерять первоначальный смысл
 31 марта, 08:47 • интервью

Не умею изображать эмоции

Участнице телепроекта «Холостяк» на ТНТ Снежане Янченко очень легко даётся учёба в университете и работа в индустрии красоты, осталось только покорить сердце Егора Крида.
самое популярное
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 24 мая, 13:34 • новость

Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска , и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 24 мая, 11:46 • новость

За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.