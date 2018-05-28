Новосибирская группа вышла в финал российского «Детского Евровидения»

Участники новосибирской группы DoDoStar смогут выступить на мировом конкурсе «Детское Евровидение» — для этого им необходимо обойти 11 конкурсантов в финальном российском туре.

Сейчас на сайте первого российского национального отборочного тура конкурса «Детское Евровидение-2018» открылось голосование — конкуренцию новосибирской группы составляют 11 участников со всей России.

«Голосование запустилось только вчера, — рассказал продюсер DoDoStar Сергей Баяндин, — но мы вот посмотрели, что за каких-то детей целые города голосуют, а про наши достижения даже толком и не знает, наверное, никто. А ведь мы пробились в финал и теперь реально сможем представлять Россию на международном конкурсе».

Он также пояснил, что представителя России «звёздное» жюри выберет 3 июня, в МДЦ «Артек» в Крыму, а прямую трансляцию события будет вести телеканал «Карусель». В состав жюри, по словам Сергея Баяндина, войдут артисты первой величины, в том числе Игорь Крутой.

«Голосование важно ещё и потому, что будет иметь вес при выборе победителя. То есть его результаты приплюсуют к тем баллам, что поставит жюри. Даже если мы где-то недоберём по баллам, то голоса зрителей нас могут спасти», — добавил продюсер.

На момент публикации материала группа DoDoStar с композицией «Послушай» набрала 6 % голосов и пока занимает одно из последних мест. Известно, что голосование продлится до 2 июня.

Напомним, в феврале вышел выпуск шоу «Голос. Дети», в котором принял участие 11-летний Майкл Пинчук из Новосибирска.