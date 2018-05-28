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Новосибирские аграрии сдвигают сроки посевной из-за плохой погоды

 28 мая, 15:31
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Новосибирские аграрии сдвигают сроки посевной из-за плохой погоды
фото с сайта pixabay.com

Неблагоприятные погодные условия могут привести к введению в Новосибирской области режима чрезвычайной ситуации.

Такое решение станет инструментом властей для финансовой защиты аграриев, которые вынуждены существенно сдвигать сроки посевной. Сейчас формируются протоколы районных комиссий по ЧС.

Дело в том, что у многих сельхозтоваропроизводителей есть кредиты и обязательства по исполнению целевых показателей, срыв посевной в этих условиях приведёт к ряду негативных последствий, вплоть до штрафов. А введение режима ЧС позволит этого избежать.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Евгения Лещенко, возможность для манёвра новосибирским аграриям дала дополнительная финансовая поддержка государства, которая в этом году составила более 1,8 млрд рублей.

«Сеем сейчас в основном пшеницу яровую. С учётом наших селекционных достижений можем её высевать до 8-10 июня. А дальше можно высевать серые хлеба. Благодаря технической оснащённости время у нас ещё есть», — отметил Евгений Лещенко.

Всего в этом году новосибирские аграрии планировали занять различными сельскохозяйственными культурами 2,4 млн гектаров. На данный момент в области яровой сев провели на 402,6 тысячи гектаров, это 20,4 % от запланированных площадей. Зерновые и зернобобовые культуры посеяли на площади 268,9 тысячи, из них пшеница занимает 116,5 тысячи.

Агрометеорологическая ситуация примерно одинакова во всех 30 районах региона: холодно, в почве много воды.

Напомним, проблемным у аграриев был и прошлый сезон: сельхозпроизводители не смогли реализовать излишки урожая.

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