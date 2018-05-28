Омские общественники просят прекратить массовые убийства животных

В сети появилась петиция с просьбой остановить зверские убийства и издевательства над животными в Спецавтохозяйстве Омска.

По крайней мере, это утверждается в тексте, размещённом на сайте change.org. Общественники сообщают, что при отлове животных используют запрещённые препараты, из-за которых они умирают в страшных мучениях на глазах у жителей города.

«Оставшихся в живых сгружают в вольеры, всех без исключения, где слабых, больных животных, щенков и беременных самок агрессивные кобели разрывают и едят, так как животных не кормят, несмотря на финансирование», — говорится в петиции.

Общественники утверждают, что отлов животных происходит без разбора: с клипсами, с ошейниками и так далее.

«Мы не можем добиться управы на этот концлагерь для животных. Это ад на земле! Помогите нам — это крик души», — просят подписать общественники петицию.

Напомним, несколько дней назад зоозащитники из Новосибирска нашли в городе раненое животное; когда собаку повезли в клинику, она вырвалась и сбежала — объявлен розыск.