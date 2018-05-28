4 балла
+5 °C

Роутер Yota: просто и удобно

 28 мая, 09:00
На правах рекламы
подходящие темы
Роутер Yota: просто и удобно
предоставлено компанией yota

Не нужно искать Wi-Fi, когда можно взять его с собой, — роутер Yota работает быстро, удобно и без проводов; эксперты рассказали об устройстве, отвечая на семь простых вопросов.

А сложно настраивать?

Если ты не знаешь, что такое NAT и TCP-порт — ничего страшного, ведь для настройки роутера требуется лишь включить устройство. И никаких вызовов специалиста на дом и долгих поисков в интернете, как настроить протокол.

Сколько устройств можно подключить?

Восемь, а это значит, что ты и ещё семь твоих друзей смогут пользоваться интернетом одновременно, чтобы провести рабочую встречу в Skype или посмотреть сериал.

Где им можно пользоваться?

Лучший интернет — тот, которым можно пользоваться и дома, и на даче. Скорее собирай рюкзак, бери любимые кроссовки и не забудь роутер от Yota. Скоростной интернет без дополнительных трат в путешествиях по России и приключения ждут тебя везде, где есть LTE. Карту покрытия сети всегда можно проверить на сайте Yota.

Я смогу самостоятельно менять настройки?

Поменять скорость и стоимость подключения можно в личном кабинете.

Если интернет не нужен постоянно, то можно выбрать опции: четыре часа на максимальной скорости за 50 рублей или 24 часа за 150 рублей.

Если на счёте закончились средства, то можно пользоваться интернетом на минимальной скорости до 64 Кбит/с. А безлимитный интернет на год позволяет получить скидку при подключении. Например, при подключении максимальной скорости можно сэкономить 3000 рублей в год.

А если отключат свет?

Роутер Yota может работать до шести часов без подзарядки, так что ты сможешь скоротать вечер, устроив романтический ужин при свечах в компании любимого сериала.

А есть безлимитные тарифы?

С роутером Yota интернет всегда безлимитный. Ты выбираешь только скорость подключения. Кино, сериалы, онлайн-игры — трафика хватит на всё.

Где я могу купить роутер Yota?

Лови ссылку на карту с ближайшими точками продаж, где ты сможешь приобрести роутер Yota за 2900 рублей. Yota предоставляет бесплатный тест-драйв устройства — от 48 до 72 часов интернета на максимальной скорости. Роутер можно протестировать в течение семи дней после покупки.

Подробнее о продукте можно узнать на сайте yota.ru.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 25 мая, 12:57 • короче

Короче: мобильный конструктор тарифов

Оказывается, мобильную связь можно персонализировать — настроить все услуги и сервисы под себя. В формате «Короче» Сиб.фм разбирался, почему собирать свой тариф выгоднее, чем пользоваться некоторыми стандартными предложениями с фиксированным набором услуг.

Выбирая кириллицу

 17 мая, 13:40 • колонка
Максим Дорн
директор агентства интернет-маркетинга Smartword
Автор колонки Максим Дорн рассуждает о перспективах использования русскоязычных адресов — есть ли смысл использовать кириллицу, если адреса в зоне .ru гораздо привычнее?
 14 мая, 18:50 • репортаж

Фестиваль со вкусом гика

Все твои любимые персонажи на одной площадке! Гик-корреспондент Сиб.фм погрузился в атмосферу легендарного фестиваля и попал в лапы коварной женщины-Локи.
самое популярное
 22 мая, 12:54 • новость

Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребенок обрёл семью.
 24 мая, 13:34 • новость

Обрекла на гибель кошку из-за свежего ремонта жительница Новосибирска

Кошка попала в смертельное заточение в одной из квартир Новосибирска , и чтобы её спасти, нужно сделать небольшое отверстие в стене — однако для местной жительницы ремонт дороже животного.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 24 мая, 11:46 • новость

За неделю Толоконский лишился двух должностей

22 мая Виктора Толоконского уволили из Сибирского института управления, а 24 числа стало известно, что его отозвали из списка кандидатов в совет директоров РЖД.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.