Роутер Yota: просто и удобно

Не нужно искать Wi-Fi, когда можно взять его с собой, — роутер Yota работает быстро, удобно и без проводов; эксперты рассказали об устройстве, отвечая на семь простых вопросов.

А сложно настраивать?

Если ты не знаешь, что такое NAT и TCP-порт — ничего страшного, ведь для настройки роутера требуется лишь включить устройство. И никаких вызовов специалиста на дом и долгих поисков в интернете, как настроить протокол.

Сколько устройств можно подключить?

Восемь, а это значит, что ты и ещё семь твоих друзей смогут пользоваться интернетом одновременно, чтобы провести рабочую встречу в Skype или посмотреть сериал.

Где им можно пользоваться?

Лучший интернет — тот, которым можно пользоваться и дома, и на даче. Скорее собирай рюкзак, бери любимые кроссовки и не забудь роутер от Yota. Скоростной интернет без дополнительных трат в путешествиях по России и приключения ждут тебя везде, где есть LTE. Карту покрытия сети всегда можно проверить на сайте Yota.

Я смогу самостоятельно менять настройки?

Поменять скорость и стоимость подключения можно в личном кабинете.

Если интернет не нужен постоянно, то можно выбрать опции: четыре часа на максимальной скорости за 50 рублей или 24 часа за 150 рублей.

Если на счёте закончились средства, то можно пользоваться интернетом на минимальной скорости до 64 Кбит/с. А безлимитный интернет на год позволяет получить скидку при подключении. Например, при подключении максимальной скорости можно сэкономить 3000 рублей в год.

А если отключат свет?

Роутер Yota может работать до шести часов без подзарядки, так что ты сможешь скоротать вечер, устроив романтический ужин при свечах в компании любимого сериала.

А есть безлимитные тарифы?

С роутером Yota интернет всегда безлимитный. Ты выбираешь только скорость подключения. Кино, сериалы, онлайн-игры — трафика хватит на всё.

Где я могу купить роутер Yota?

Лови ссылку на карту с ближайшими точками продаж, где ты сможешь приобрести роутер Yota за 2900 рублей. Yota предоставляет бесплатный тест-драйв устройства — от 48 до 72 часов интернета на максимальной скорости. Роутер можно протестировать в течение семи дней после покупки.

Подробнее о продукте можно узнать на сайте yota.ru.