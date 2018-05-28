Сибиряк в медицинской маске ограбил офис микрозаймов

Нападение на микрокредитную организацию произошло в городе Обь: мужчина ворвался в офис в медицинской маске и с ножом в руках.

Преступление совершено утром в субботу, 26 мая, на улице ЖКО Аэропорта. Испугавшись угроз, сотрудница офиса отдала напавшему 24 тысячи рублей из кассы. Записи с камер видеонаблюдения позволили полицейским установить, что мужчина скрылся на такси, которое вызвал к одному из близлежащих домов.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ. Максимально преступнику грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

«Рост мужчины примерно 180-185 сантиметров, он худощавого телосложения. В момент совершения преступления на нём были куртка чёрного цвета с капюшоном, спортивное трико чёрного цвета и кеды с белой подошвой», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

Если вам что-либо известно о разыскиваемом мужчине, полицейские просят позвонить по телефонам: 8 (383) 232-6240, 232-6250, 232-2038, 8-913-718-3208. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.

Напомним, 70-летняя жительница Новосибирска разоблачила желавшего её обмануть мошенника — испугавшись, он ударил её кулаком в лицо и ограбил в собственной квартире.