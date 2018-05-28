Сквер откроют на месте снесённых киосков в Новосибирске

Торговые объекты были демонтированы на улице Станционной в Новосибирске в марте, ко Дню города здесь появится сквер.

Инициатором сноса летом 2017 года стала администрация Ленинского района. У владельцев торговых объектов истекали сроки договоров на аренду земельных участков, и на их месте было решено разбить сквер.

«Арендаторы заранее были уведомлены об отказе в возобновлении договоров, а также об обязанности демонтировать нестационарные объекты и освободить земельные участки», — отметили в пресс-службе мэрии города.

Снесено 17 киосков. Для нового сквера освобождена территория площадью 6,6 тысячи квадратных метров. Здесь планируется разбить газоны, цветники, высадить деревья и кустарники, обустроить тротуары и пешеходные дорожки.

Городские власти отмечают, что завершить работы к празднованию 125-летия Новосибирска удастся при благоприятных погодных условиях.

Напомним, до 15 октября на Михайловской набережной Новосибирска должны появиться тактильная комната, пряный сад, хоста гибридная и овсяница овечья.