Стартовал приём вопросов на прямую линию с Владимиром Путиным

Пресс-служба Кремля сообщила, что программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 7 июня, приём вопросов президенту уже стартовал.

Задать вопросы можно по телефону, отправив SMS-сообщение или MMS, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Обращения также принимаются в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

"Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Начался приём вопросов с 08:00 по московскому времени в воскресенье, 27 мая, а завершится по окончании программы.

Дозвониться можно из любой точки России по номеру 8-800-200-4040. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-4040, +7-495539–4040.

SMS-сообщения и MMS также бесплатно принимаются на номер 0-40-40, но только с телефонов российских операторов связи.



Напомним, 7 мая в Большом Кремлёвском дворце прошла четвёртая для Владимира Путина инаугурация.