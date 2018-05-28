Тройное ДТП в Новосибирске: троллейбус неудачно объехал место аварии
28 мая, 12:25
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Два автомобиля столкнулись на площади Маркса, а после в них врезался троллейбус маршрута № 7, попытавшийся объехать место аварии.
ДТП произошло утром в понедельник, 28 мая. Очевидцы сообщают, что машины Audi Q5 и Volkswagen Passat двигались по кольцу. Водитель за рулём Volkswagen хотел выехать на улицу Ватутина по правой полосе, женщина за рулём Audi не пропустила его, и произошло столкновение. Автоледи утверждает, что не увидела автомобиль.
«Пока участники ДТП стояли и ждали оформления, троллейбус № 7 решил объехать их, не рассчитал габариты и задел автомобиль Volkswagen», — рассказали сотрудники аварийного комиссариата «Автоспас».
В результате на площади образовалась большая дорожная пробка со стороны Октябрьского моста.
Напомним, в минувшие выходные мужчина за рулем Toyota Camry пытался уйти от преследования сотрудниками ГИБДД, погоню остановили кладбищенские кусты.